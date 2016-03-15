葛罗斯控告PIMCO求偿2亿美元诉讼案 法官裁定继续进行

美国经济继续温和扩张 制造业反弹且就业市场收紧－美联储褐皮书
路透华盛顿1月18日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)在周三公布的最新褐皮书中报告，制造业反弹，各地区“普遍”报告劳动力供应短缺，以及企业投资不断改善，为美联储在有迹象显示，美国经济普遍稳步增长的情况下于12月升息奠定了基础。
路透3月14日 - 债券基金经理葛罗斯(Bill Gross)将能继续他对前东家太平洋投资管理公司(PIMCO)的违约诉讼案，葛罗斯指控PIMCO在2014年将其逐出PIMCO时，欠他至少2亿美元。葛罗斯也是PIMCO的共同创办人。
加州高等法院法官Martha Gooding周日晚间裁定，葛罗斯的违约诉讼有充分理由继续进行。
法官表示，葛罗斯“就有关其创办人地位、一段40年的历史、为公司带来成功与/或名气的追踪记录，以及一连串指称将持续聘用的口头承诺/保证的指控，构成充分事实。”
Gooding这项暂时性的裁定，也使得此案原本预定的一场听证会取消。法官并未对诉讼的法律依据做出裁决。
PIMCO律师David Boies表示，“当各方将手头的证据呈交法庭时，PIMCO有信心胜诉。”
葛罗斯在2014年9月骤然离开PIMCO，之后在2015年10月控告PIMCO，指称公司高管密谋将他逐出公司，然后私吞并瓜分了他的奖金。(完)
(编译 陈宗琦；审校 白云)
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