葛罗斯控告PIMCO求偿2亿美元诉讼案 法官裁定继续进行

路透3月14日 - 债券基金经理葛罗斯(Bill Gross)将能继续他对前东家太平洋投资管理公司(PIMCO)的违约诉讼案，葛罗斯指控PIMCO在2014年将其逐出PIMCO时，欠他至少2亿美元。葛罗斯也是PIMCO的共同创办人。

加州高等法院法官Martha Gooding周日晚间裁定，葛罗斯的违约诉讼有充分理由继续进行。

法官表示，葛罗斯“就有关其创办人地位、一段40年的历史、为公司带来成功与/或名气的追踪记录，以及一连串指称将持续聘用的口头承诺/保证的指控，构成充分事实。”

Gooding这项暂时性的裁定，也使得此案原本预定的一场听证会取消。法官并未对诉讼的法律依据做出裁决。

PIMCO律师David Boies表示，“当各方将手头的证据呈交法庭时，PIMCO有信心胜诉。”

葛罗斯在2014年9月骤然离开PIMCO，之后在2015年10月控告PIMCO，指称公司高管密谋将他逐出公司，然后私吞并瓜分了他的奖金。(完)