热点聚焦：葛罗斯闪辞后PIMCO资金或加速流失 竞争对手坐收渔利

路透纽约9月26日 - 债券之王已经失去了他的宝座。

葛罗斯(Bill Gross)周五从他与别人共同创立的太平洋投资管理公司(PIMCO)离职，多年来PIMCO在葛罗斯的协助下逐步成长为一家资产管理规模高达2万亿美元的公司，他本人也成为全球最富盛名的债券投资者之一。在葛罗斯离职前，他管理的旗舰基金连续16个月出现资金流出，美国证交会(SEC)也正在调查他管理的另一支基金是否人为夸大了回报。

葛罗斯突然离职有可能导致PIMCO的资金更快地流失，据晨星数据，今年迄今PIMCO的资金规模已减少了约350亿美元，在共同基金行业的764家基金公司中为资金流失最严重的一家。葛罗斯离职前曾与PIMCO前共同投资长埃里安(Mohamed El-Erian)公开交恶，埃里安已于1月辞职。知情消息人士称，PIMCO有可能任命Dan Ivascyn接替葛罗斯担任投资长。

“这将可能导致PIMCO资金流失的速度加快，”Square 1 Financial的副总裁兼投资组合经理David Schawel说。“在许多投资者都在追求业绩的背景下，这样的消息完全没有帮助。PIMCO不再是家热门基金了。”

晨星截止8月底的数据显示，年初以来投资者从全球最大的债券基金--PIMCO总回报债券基金中撤出250亿美元资金，从PIMCO无约束债券基金(PMICO Unconstrained Bond Fund)中撤资60亿美元。这两支基金都由葛罗斯亲自运作。今年70岁的他还负责管理PMICO总回报ETF(PMICO Total Return ETF)，这支基金受到SEC的调查。

PIMCO出现资金流失，与此同时其竞争对手却吸引大量资金流入，总回报债券基金所属的中期债券基金约有250亿美元资金流入，而无约束债券基金所在的非传统债券基金也有约180亿美元的资金流入。

“人们看重业绩，而PIMCO一些最大最高端的基金一直没有拿出极其出色的业绩，”Schawel说。“在这样的情况下，就算不考虑领导层变动引起的不安以及现在葛罗斯的出走，资金也很容易出逃。”

葛罗斯将加入管理资产规模在1,770亿美元的骏利资产管理集团，并表示他将“回到过去的样子，每天用大部分时间管理客户的资产。”安联集团(ALVG.DE)执行长Michael Diekmann在周五的声明中表示，“1月已经安排就绪的管理和投资架构以及周密的接班人计划，让我们对PIMCO的投资和行政管理团队抱有充分的信心。”

**不愉快的分手**

葛罗斯和埃里安交恶后公开分道扬镳，PIMCO的长期竞争对手们一整年都对此保持缄默，但他们却是客户资金撤离PIMCO的最大受益者之一。

据SEC文件以及对至少十余位顾问、机构投资者的采访，由于PIMCO的主力基金在埃里安辞职后未能遏制净流出势头，知名债券基金经理人冈德拉克(Jeffrey Gundlach)旗下的DoubleLine Capital、Tad Rivelle掌管的TCW以及Larry Fink的贝莱德等，都笑纳了来自养老基金、基金会和捐赠基金的资金流入。

据晨星(Morningstar)数据，DoubleLine、TCW/MetWest与贝莱德都位居今年迄今资金净流入基金榜的前列，美国先锋集团(Vanguard Group)位居榜首，录得865亿美元资金净流入。这个榜单不仅包括固定收益基金为主的基金类别，还包括股票基金、指数基金、期货管理型基金和市政债券为主的基金类别。

“客户及其顾问明确告诉我他们想获得收益，但他们目前对利率的担忧更甚于以前很多时候，”冈德拉克对路透表示，“所以在中期债券基金领域，当然是分红优厚且利率敏感度中等偏低的基金更能吸引投资者。”

关于PIMCO，他认为从本周一系列新闻来看，“似乎该机构正在进行某种重组。我不知道结果会是怎样，他们能否成功。”

贝莱德和TCW拒绝置评。

晨星分析师Vincent Lui周五在该机构网站上发布报告称，“即使没有几千亿，也将有几百亿管理资产规模(AUM)会跟随葛罗斯从安联流向骏利。”

**观察名单的担忧**

PIMCO或一些旗下基金，仍在北达科他退休投资局、佛罗里达州管理委员会、橙县雇员退休系统(OCERS)及佛蒙特州退休投资委员会等许多退休基金等基金的观察名单上。

全美最大的公共退休基金--美国加州公职人员退休基金(Calpers)周五在声明稿中表示，“CalPERS尊重葛罗斯和PIMCO的投资专业。PIMCO为CalPERS管理国际债券型基金，规模约为10亿美元，相当于我们固定收益计划的1.5%。我们将持续监控该公司的发展情况，且将对它们管理我们的曝险进行彻底的分析。目前没有计划改变和PIMCO的关系。”

Foundation for a Healthy Kentucky执行长Susan Zepeda表示，在对PIMCO的领导层感到担忧后，中止PIMCO管理的债券基金，8月撤走了33亿美元。

Zepeda表示，葛罗斯左右了我们对PIMCO的观感，我们原以为他有很强的接班计划。他并称，“然后我们的信心已经动摇了。这状况有点像是强人领导的风险。他长久以来一直和PIMCO划上等号。我们委员会对于PIMCO其他领导人物的实力存疑。”

机构投资人之所以离开PIMCO，管理阶层大地震并非是唯一的理由。

“许多客户重新评估他们固定收益的托管情况，”Pension Consulting Alliance Inc董事总经理Neil Rue表示。

他称，许多客户正在远离典型核心或核心增值基金，而在探索其他策略。

一家重新评估固定收益处理方式的基金是科罗拉多州消防员及警察养老金协会(Fire & Police Pension Association)，今年稍早该基金将大约2.5亿美元转出PIMCO的总回报策略。

“这主要是我们固定收益投资组合的内部重组，”投资长Scott Simon称，“我们将资金转到应能利用升息环境的更无约束及更灵活的策略中。”

实际上，在埃里安离职时，一些资金就已离开PIMCO。哥伦比亚投资管理顾问公司(Columbia Management Investment

Advisers LLC)3月替代PIMCO成为一档13亿美元债券基金的副顾问。一位熟悉情况的人士称，此举与PIMCO管理层变动无关。

与此类似的是，美世资产管理(Mercer Asset Management)4月宣布，正取代PIMCO做为美世核心固定收益基金(Mercer Core Fixed

Income Fund)的副顾问，对此美世拒绝置评。(完)

(编译/审校 白云/郑茵/朱晓军/戴素萍/于春红/李婷仪/张明钧)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。