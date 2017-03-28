葛罗斯与PIMCO和解 8,100万美元结束两年半缠讼--消息人士

资料图片：2014年6月，当时任PIMCO投资长的葛罗斯在一次投资会议上发言。 REUTERS/Jim Young

路透纽约3月27日 - 知名债券投资人葛罗斯已与前东家太平洋投资管理公司(PIMCO)就自己当年骤然离开PIMCO的法律诉讼达成和解，和解金额约8,100万美元，结束双方两年半的缠斗戏码。

和解条件并未公布，但两名熟知内情的消息人士证实确有其事。由于相关条款事属机密，消息人士要求匿名。

葛罗斯与PIMCO在联合声明中表示，这是“善意的”和解，PIMCO将把和解金捐做慈善用途。

“对我而言，PIMCO一直像家一样，而如同所有的家人，有时总会有意见不合的时候，”PIMCO共同创办人葛罗斯在声明中表示。

和解协议悄悄结束了这位现年72岁亿万富豪在2014年9月骤然离开PIMCO时双方所衍生的激烈交锋，葛罗斯曾担任PIMCO投资长。这场缠斗首先在媒体上演，然后是葛罗斯2亿美元的法律诉讼。(完)