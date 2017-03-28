葛罗斯与PIMCO和解 8,100万美元结束两年半缠讼--消息人士

中国股市及澳元下跌 受穆迪调降中国评级拖累
在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指下跌1%至3,031.39点。
路透纽约3月27日 - 知名债券投资人葛罗斯已与前东家太平洋投资管理公司(PIMCO)就自己当年骤然离开PIMCO的法律诉讼达成和解，和解金额约8,100万美元，结束双方两年半的缠斗戏码。
和解条件并未公布，但两名熟知内情的消息人士证实确有其事。由于相关条款事属机密，消息人士要求匿名。
葛罗斯与PIMCO在联合声明中表示，这是“善意的”和解，PIMCO将把和解金捐做慈善用途。
“对我而言，PIMCO一直像家一样，而如同所有的家人，有时总会有意见不合的时候，”PIMCO共同创办人葛罗斯在声明中表示。
和解协议悄悄结束了这位现年72岁亿万富豪在2014年9月骤然离开PIMCO时双方所衍生的激烈交锋，葛罗斯曾担任PIMCO投资长。这场缠斗首先在媒体上演，然后是葛罗斯2亿美元的法律诉讼。(完)
(编译 陈宗琦；审校 戴素萍)
在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指下跌1%至3,031.39点。
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