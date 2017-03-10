葛罗斯称投资者切忌被“特朗普牛市”所诱惑

路透纽约3月9日 - 骏利资产基金经理人葛罗斯周四警告称，投资者不应受诱惑去追买已然涨势惊人的股票和公司债，因为美国总统特朗普未必能够颁布刺激经济成长的政策。

美股主要股指自特朗普胜选以来大幅上涨，目前仍在纪录高点附近，因市场乐观认为，他的政策可能将刺激各行各业的成长，并将股价推得更高。

“不要被经济成长3-4%的特朗普美梦所迷惑，也不要憧憬减税和放松监管带来神奇的好处，”葛罗斯在他最新投资展望报告中说。他在每月的第一周都会公布这样一份报告。

“目前的美国乃至全球经济让人心惊肉跳，因为杠杆增加，而且过高(或者过低)的利率可能给日益紧张的金融系统带来劫难。在2017年及以后，应该更加小心的是本金而非回报。”

葛罗斯称，这波涨势为“特朗普牛市和鼓励冒险的‘动物精神’”。

不过，特朗普计划的细节依然很少，而且随着对于股市估值可能过高的担忧与日俱增，股市涨势已然放缓。

葛罗斯称，全球经济的信贷规模与国内生产总值(GDP)之比超过2008年金融危机之初时的水平。

“在美国，65万亿美元的信贷，与GDP之比大约为350%，而且该比例还在攀升，”葛罗斯称。

“在中国，该比例在过去10年增长一倍有余，达到接近300%的水平。自2007年以来，中国总体债务增加24万亿美元，同期美国和欧洲仅分别增加了12万亿美元。”

葛罗斯还表示，各国央行力求债信温和增长与名义GDP成长一致--“维持债信成本恰到好处，不致过高或过低。”

“到目前为止还不错，应该吧。”这是葛罗斯对叶伦的评价，他表示，以历史标准来看，美国的复苏一直相当疲弱。不过银行与企业已经历了重组、就业成长稳定，而且至少对美联储而言重要的是，市场正位于纪录高位，“暗示后续仍有美好光景可期。”

但葛罗斯表示，“我们的高杠杆金融体系，就像满载一卡车的硝酸甘油开在颠簸的路上。稍有闪失就可能引爆债信炸弹，股票、高受益率债券，当然还包括次级抵押贷款的持有者，都将挤进银行把金库的美金提领一空。”

“今天，央行的弹性已不若彼时，”葛罗斯表示，“全球收益率接近零水平，许多甚至是负值。各国央行不断购债，持续量化宽松计划，已接近极限，对附买回协议利率市场，以及金融商业的每日运作构成威胁。”(完)