美国缓慢升息将支撑美国股市和债市--葛罗斯

路透纽约1月29日 - 倍受关注的债券天王葛罗斯周四表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年将开始缓慢升息，以使扭曲的金融市场恢复正常，但债市和股市并不容易受到大举抛盘的冲击。

目前正在管理骏利全球无限制债券基金(Janus Global Unconstrained Bond Fund)的葛罗斯表示，美联储目前承认近零利率正使资金为套利和利润而流入金融业，只有非常少的资金为投资注入实体经济。

美联储周三表示，随着就业强劲增长，美国经济正以“稳健步伐”扩张，暗示联储仍准备在今年升息。

葛罗斯在加入骏利资产管理集团(JNS.N)后发布的第五份投资展望报告中表示，美联储将在2015年末升息，但“步伐不会很快”。因此谨慎气氛将长时间弥漫在美国及其他地区。“

葛罗斯称，美联储缓慢升息将支撑金融市场。“尽管公债收益率极低，但由于进入新的熊市，因此债市不会轻易受到威胁，”他称。“投资者也应该预期，随着美国近零利率缓慢上调，美国乃至全球股市都将获得支撑，但它们的全盛时期已过去。”

葛罗斯将最新投资展望报告命名为“游戏人间”，将全球金融体系比作大富翁游戏。“投资者和游戏者不太理性地花钱；垫子最终成为更有吸引力的天堂。最重要的是，因为市场和金融业始终还是服务于实体经济，经济成长将面临挑战而且受到阻碍。”

他说，投资者必须意识到2015年及以后整体回报率将较低，一些情况下甚至为负值。(完)

(编译 于春红; 审校 许娜)

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