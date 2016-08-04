骏利资产葛罗斯看重实体资产 谨慎对待股债

路透纽约8月3日 - 骏利资产(JNS.N)基金经理人葛罗斯称，投资者应把资金放到实体资产上并接受较低的回报以降低风险，因在零息环境下，市场不再能提供两位数的回报。

“很多资产类别遭遇负收益和本金损失的可能性越来越大，除非名义增长率达到可接受的水平，”葛罗斯在周三公布的最新投资展望报告中表示。

“我不喜欢债券，不喜欢多数股票，也不喜欢私募股权。土地、黄金和折价有形工厂设备是比较被看好的资产类别。”

葛罗斯表达上述观点之前，近期指标标准普尔500指数和美国公债市场上涨。

另外知名债券基金经理人冈德拉克(Jeffrey Gundlach)上周对路透称：“艺术家Christopher Wool有个生动的描述，‘卖房卖车卖孩子。’这恰恰就是我的感觉--都卖掉。现在没什么看好的。”

葛罗斯表示，在零利率环境下，资本主义不能有效运转。

他重申低利率可能抬升资产价格，但在这个过程中会破坏基于储蓄和负债的商业模式。

“银行、保险公司、养老基金以及小城镇的夫妻店，他们偿付未来债务和支付退休金的能力全都被剥夺，”他称，“各国央行对低利率的这种负面影响似乎视而不见。如果(低利率)维持过长时间，实体经济本身将受到冲击，因为预期收入并不能变成现实且投资支出会停滞。”

葛罗斯表示，总而言之，如果没有名义增长，全球货币政策就不能取得成功。“名义增长至关重要的原因在于，这能让一个国家、企业或个人实现收入增长从而履行偿债义务，通过偿债基金将一部分用于利息支付，另一部分用于理论上或实际的本金偿还，”他说。

“没有后者，一个基于信贷的经济体最终会变成庞氏(Ponzi)融资，然后在某一刻崩溃。要关注名义GDP增长。”

葛罗斯指出，美国保持4-5%的名义GDP增长率是必要的，欧元区是3-4%，日本是2-3%。(完)