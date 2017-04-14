债市大鳄葛罗斯警告称股市和垃圾债等资产对增长押注过度

路透纽约4月13日 - 债市投资大鳄葛罗斯(Bill Gross)周四提高了警告调门，他告诫投资者不要被诱惑买进股票、高收益垃圾债和其它资产，因为美国总统特朗普有可能无法实施那些旨在刺激经济增长的政策举措。

“股市目前承载了过多的希望，高收益垃圾债市场对于增长押注过度，所有资产价格都已经被推升到只有模型驱动才能达到的人为高水准，依据历史表现的投资者料会相信，这种形势可能带来类似于过去六年的回报，亦或雷曼兄弟倒台前的情况。”葛罗斯在最新的投资展望报告中指出，“高增长率以及推动这种增长的生产率，可能使人们淡忘过往的时代。”

葛罗斯目前掌管着骏利全球无约束债券基金，他在今年稍早时候曾表示，投资者不应当被“特朗普幻景”所诱惑。特朗普曾表示要推动经济实现3-4%的增长率，以及实施减税和放松监管等一系列举措。

葛罗斯表示，美国股市和公司债市场大涨，因预期税制改革将会早一步完成，而不会推迟。

“特朗普的议程是否能够让经济再次展现3%的增长？”葛罗斯在4月致客户报告中写道。“...这是时时刻刻都在问的投资问题，其结论不会像是在一荒岛上的浪漫史，反而将会决定各个投资类别的资产价格水平。”

葛罗斯称，经济成长取决于生产率，他提到美国西北大学经济学教授Robert Gordon的长期主张，称生产率下滑可能原因在于“低垂的果实已经全部摘完了”，例如电气化及其他二十世纪科技所带来的成果。

葛罗斯指出，“然而这显然与近几年民间部门投资偏低有关联，这又令人不禁要问民间部门投资为何如此之低落。”

“乐观者声称，智能手机及医疗技术有如当年汽车的问市，未来的影响尚未显现，这最终将带领经济回到历史趋势。”(完)