Grünes Licht für AstraZeneca-Präparat - Zusatznutzen anerkannt

* G-BA bestätigt Zusatznutzen für Herzpatienten

* Unternehmen kann nun mit GKV-Spitzenverband verhandeln

Frankfurt, 15. Dez Der britisch-schwedische Pharmariese AstraZeneca kann aufatmen: In einer richtungweisenden Entscheidung hat der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) von Kassen, Ärzten und Kliniken am Donnerstag den Zusatznutzen des neuen Blutverdünners Brilique bestätigt. Auf Basis des G-BA-Beschlusses kann der Arzneimittelhersteller nun mit den gesetzlichen Krankenkassen in die Preisverhandlungen für sein Herzmittel gehen. "Wir begrüßen, dass der G-BA den Zusatznutzen für den weitaus größten Teil der Herzpatienten anerkannt hat", gab sich ein AstraZeneca-Sprecher in einer ersten Reaktion erleichtert.

Die Pharmabranche hatte zuletzt bange Blicke nach Berlin geworfen. AstraZeneca ist das erste Unternehmen, das sich mit seinem Präparat den veränderten Regeln nach dem neuen Arzneimittelgesetz (AMNOG) unterworfen hat. Pharmafirmen müssen seit Jahresbeginn zur Markteinführung in umfangreichen Dossiers den Zusatznutzen ihrer Substanzen beweisen. Erkennt der G-BA den Zusatznutzen nicht an, wird für das Mittel ein Festpreis bestimmt. Bis Ende 2010 genoss die Pharmabranche in Deutschland das seltene Privileg, die Preise für neue Medikamente selbst vorgeben zu können. Auch aus diesem Grunde waren in manchen europäischen Ländern Arzneimittel um bis zu 30 Prozent günstiger.

"Der G-BA hat mit Abschluss dieser ersten frühen Nutzenbewertung bewiesen, dass er in der Lage ist, dieses neue komplexe Verfahren sach- und zeitgerecht durchzuführen", erklärte der G-BA-Vorsitzende Rainer Hess. Aktuell befinden sich laut G-BA 20 weitere Wirkstoffe in der frühen Nutzenbewertung. Weiterhin kritisch äußerte sich der Verband der Forschenden Arzneimittelhersteller (vfa) Es bestünden noch erhebliche Unsicherheiten, die für künftige Verfahren geklärt werden müssten, erklärte vfa-Hauptgeschäftsführerin Birgit Fischer. So bemängelt der vfa unter anderem unterschiedliche Methoden zur Einstufung des Zusatznutzens.

Brilique soll Patienten, die schon einmal einen Herzinfarkt hatten oder unter starken Brustschmerzen leiden, vor gefährlichen Blutgerinnseln schützen. Die europäische Arzneimittelbehörde EMA hatte dem Präparat im Dezember 2010 grünes Licht für den Marktstart gegeben. Analysten hatten der AstraZeneca-Medizin einen weltweiten jährlichen Spitzenumsatz von 1,95 Milliarden Dollar zugetraut. Das Präparat gilt als Konkurrenzmittel zum umsatzstarken Blutverdünner Plavix von Sanofi und Bristol-Myers Squibb.