创业板现状与设计初衷有差距 融资制度需改善--深交所总经理

路透北京3月11日 -深圳证券交易所总经理宋丽萍周二表示，创业板上涨行情是结构性行情，不是整体的行情，创业板规模仍小、容易波动大，且创业板的现状与设计初衷和市场期待还有很大距离。

作为全国人大代表的宋丽萍在“两会”期间对记者并称，创业板IPO融资制度中确实有些不尽合理，制度将一些真正有潜力的公司挡在了门外，IPO规则中要求连续三年利润上升的指标就不合理要调整，阿里巴巴等企业选择到海外去上市值得反思。

她表示，创业板设立到今年将近五年，已经吸引了一批互联网新能源、环保、医疗、文化这些新兴产业上市，取得了一定的效果，但是创业板目前的这种发展阶段性的成果，与创业板当初设计的初衷和市场的期待还有很大的距离。

“这个我觉得是符合市场需求的，符合客观规律的。修订过程我们也积极参与了，非常重视，一直也抓的非常紧，我估计会很快颁布。”宋丽萍表示。

针对创业板指数的涨势，宋丽萍指出，创业板的指数.CHINEXTTR只是100支股票的成份股指，信息技术等四个行业的成份股对创业板股指的上涨贡献度是72%，前20名的公司累计贡献度达到58%。

创业板指数.CHINEXTTR去年全年涨幅逾80%。同期沪综指.SSEC跌6.75%。

宋丽萍并称，创业板退市规则里规定重大违法行为公司应暂停上市，但如何认定重大违法行为目前没有明确。创业板与新三板直接转板需要法律制度支持后才能解决。（完）

(发稿 张晓翀；审校 林高丽)

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