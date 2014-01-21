香港《文汇报》：增长符合预期 发展更重质量

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
（1月21日社评）
国家统计局昨日公布，2013年中国经济增长7.7%，高于7.5%的预期目标；通胀为2.6%，低于3.5%的预期。显示在中央宏调新思路的作用下，中国经济2013年整体平稳，稳中向好。而且，经济增速7.7%是在没有大规模刺激措施下取得的，是没有副作用的增长，反映中央的改革初见成效。今年以来，中国经济透过稳增长、调结构、促改革协调推进，逐步扭转以往“粗放式”发展模式，既保持合理的增长速度，也在通胀、就业方面取得良好平衡。
中国去年消费对GDP增长的贡献率是50%，投资的贡献率是54.4%，出口贡献率是-4.4%。另外，去年中国第三产业比重提高至46.1%，首次超过第二产业；中西部地区GDP比重为44.4%，同比提高0.2%。
这些变化显示，消费逐步成为拉动经济增长的重要动力，社会投资和中西部落后地区投资比重大大增加，中国的经济已由过去依靠制造业的“单轮驱动”发展到如今制造业、服务业双增长的“双轮驱动”，产业结构和区域结构朝优化方向发展。这些因素叠加，将令中国经济摆脱结构简单、易受外围影响的弊端，更多依靠国内需求、全方位发展拉动，更有利保持经济的稳定增长。
今年是全面落实三中全会各项改革的开局之年，城镇化、工业化、信息化和农业现代化陆续推进，既产生巨大的投资需求，也会产生相应的消费需求。全面深化改革将攻坚克难，在提升经济质量和效益方面形成新的动力，未来经济发展更加注重改善人民生活水平和环境保护。可以预期，中国经济增长的稳定性将增强，发展更趋科学合理。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。
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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
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