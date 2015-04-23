综述：全球成长前景持稳 油价下跌及刺激政策的提振有限--路透调查

2015年4月9日在雅加达拍到的新地铁建设工地。 REUTERS/Darren Whiteside

路透伦敦/班加罗尔4月22日 - 油价崩跌让全球能源消费者省下一笔钱，加上多国央行接连放宽政策，可望擦亮全球经济前景。

但路透对欧洲及北美超过250位分析师的调查结果显示，对成长前景的预估仅有些微提升，同时分析师也不愿扬弃黯淡的通胀看法，尽管他们都认为央行降息及印钞行动还远未结束。

最大的政策转变、也就是欧洲央行3月开始购买主权债，已经在欧洲股市及政府公债市场点燃热络行情，但对于提升经济成长前景的作用却相当有限。

德国指标股指DAX指数今年以来已经大涨超过20%，欧元兑强势上涨的美元下挫。多数德国公债的价格已经高到收益率为负值的程度。

然而，欧元区经济季度成长预估仅上升至温吞的0.4%水准，这当然要比零成长的预期要好，但仍不足以大幅减少庞大的失业人口。

欧洲央行希冀今年欧元区通胀率能从近零水平回到略低于2%的目标位置，但调查显示，欧元区2015年的通胀前景要比量化宽松(QE)开始实施之前还要温和。而且希腊退出欧元区的风险犹存。

“全球经济越来越偏离预期，以至于决策者确实很难达成他们理想的经济目标，”汇丰首席全球经济学家Stephen King指出。

对今年全球经济增速的预期已降至3.4%，低于去年7月调查时预期的3.7%。当时正是油价开始暴跌前后，油价大跌尽管不利主要石油出口国，但有助于刺激消费支出。

目前对2016年经济增长预期较去年7月调查时的预期上升0.2个百分点，至3.7%。

同期美元指数.DXY已大涨超过20%。分析师指出，美元上涨是今年美国经济面临的最大威胁，而全球经济扩张最近一直在由美国引领。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)似乎非常倾向于年内将指标利率从近零水平上调，但最新调查显示，预期升息开始日期在不断推后，未来一年升息幅度的预期也一直在下调。

这是因为今年年初以来公布的一系列数据均令人失望。在经济从金融危机中复苏的漫长过程中，这种情况曾多次出现，并使很多分析师和投资者心存疑虑。

“虽然在很多发达及新兴市场仍承诺，将保持货币龙头大开，但美联储实际上已成为‘房间里的大象’，不容忽视。”King写道。

“虽然全球增长疲弱，国际贸易增长放缓，且通缩压力很大，但美联储更关注美国国内经济形势。”

至少到目前为止，通胀对于美联储来说并不是问题。

最新的路透调查预计，美国联邦公开市场委员会(FOMC)跟踪的消费者支出价格指数今年将会温和，明年将升向美联储2%的目标水平。

英国的情况和美国如出一辙。对英国首次升息时间的预期已推迟至明年第一季度--而即便这个预期也是很有悬念的。

(全球增长前景)在很大程度上取决于中国经济今年的放缓程度。受对中国央行未来将推出更多刺激措施的预期提振，中国股市也录得巨大涨幅。(完)

(编译 张明钧/刘秀红/汪红英；审校 许娜/李爽/艾茂林)

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