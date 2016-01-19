独家：高盛与墨西哥Ainda合作 投资该国能源等基础设施--消息

路透墨西哥城1月19日 - 据消息人士透露，高盛(GS.N)的私募股权公司与墨西哥咨询公司Ainda合作，共同在该国投资能源和基础设施项目。

据路透看到一份即将提交给证券监管机构的文件，高盛旗下的Merchant Banking部门去年12月与Ainda签署协议，将共同“发现、寻找、评估和进行投资”。

消息人士称，Ainda在与高盛的项目中投资将高达11.5亿美元。每个项目的共同投资至少1亿美元，涉及石油、天然气、发电、运输和水等基础设施。

消息人士称，高盛至少提供合资项目50%的股本。

高盛的Merchant Banking部门及Ainda均拒绝置评。(完)