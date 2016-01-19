独家：高盛与墨西哥Ainda合作 投资该国能源等基础设施--消息

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透墨西哥城1月19日 - 据消息人士透露，高盛(GS.N)的私募股权公司与墨西哥咨询公司Ainda合作，共同在该国投资能源和基础设施项目。
据路透看到一份即将提交给证券监管机构的文件，高盛旗下的Merchant Banking部门去年12月与Ainda签署协议，将共同“发现、寻找、评估和进行投资”。
消息人士称，Ainda在与高盛的项目中投资将高达11.5亿美元。每个项目的共同投资至少1亿美元，涉及石油、天然气、发电、运输和水等基础设施。
消息人士称，高盛至少提供合资项目50%的股本。
高盛的Merchant Banking部门及Ainda均拒绝置评。(完)
(编译 李春喜 审校 龚芳)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。