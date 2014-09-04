高盛赢得阿里巴巴IPO稳定市场经理人头衔--消息

路透9月3日 - 据一位消息人士称，高盛(GS.N)将负责监督中国阿里巴巴集团IPO-BABA.N首次公开发行(IPO)的初期股票交易情况。

消息人士称，参与阿里巴巴IPO的其他银行都很想争取到这个名为稳定市场经理人(stabilization agent)的头衔，因其附带的名声地位和潜在的额外佣金收入。

稳定市场经理人常通过入市购买额外的股票，来支撑股价。

消息人士补充称，巴克莱(BARC.L)将担任阿里巴巴在纽约证交所的首席场内交易商。

阿里巴巴进行IPO的日期尚未公布，但预计将在下周。

阿里巴巴上市预计将筹集逾200亿美元，有望超过2012年Facebook上市筹资额160亿美元。(完)

(编译 白云; 审校 徐文焰)

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