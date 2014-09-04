高盛赢得阿里巴巴IPO稳定市场经理人头衔--消息

中国要构建“一带一路”建设保险支持体系 加快保险业国际化--保监会
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透9月3日 - 据一位消息人士称，高盛(GS.N)将负责监督中国阿里巴巴集团IPO-BABA.N首次公开发行(IPO)的初期股票交易情况。
消息人士称，参与阿里巴巴IPO的其他银行都很想争取到这个名为稳定市场经理人(stabilization agent)的头衔，因其附带的名声地位和潜在的额外佣金收入。
稳定市场经理人常通过入市购买额外的股票，来支撑股价。
消息人士补充称，巴克莱(BARC.L)将担任阿里巴巴在纽约证交所的首席场内交易商。
阿里巴巴进行IPO的日期尚未公布，但预计将在下周。
阿里巴巴上市预计将筹集逾200亿美元，有望超过2012年Facebook上市筹资额160亿美元。(完)
(编译 白云; 审校 徐文焰)
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路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透北京4月27日 - 消息人士称，中国领先的打车软件公司--滴滴出行将在新一轮筹资中筹得最多60亿美元，对其估值超过500亿美元。投资人包括软银集团。