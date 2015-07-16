焦点：高盛季度获利近四年来最低 因法律费用大增且债券交易萎靡

图中为纽交所内的高盛公司标识。 REUTERS/Lucas Jackson

路透7月16日 - 高盛(GS.N)周四公布第二季获利为近四年来最低，因其拨备超过10亿美元用于潜在的诉讼和解，且紧张的投资者退出债券交易。

高盛公布，当季拨备14.5亿美元，用于抵押贷款相关法律成本和监管事务，金额是上年第二季的五倍。

高盛是一个联邦-州工作组盯上的几家银行之一。该工作正在调查金融危机爆发之前抵押证券的打包与销售情况。

摩根大通(JPM.N)已同意以130亿美元和解，美国银行(BAC.N)以166.5亿美元和解，花旗集团(C.N)付出了70亿美元。

据一名了解情况的人士，接下来可能是高盛及摩根士丹利(MS.N)达成和解。

“那是一项重大的...遗留问题，我们期望早日解决，”高盛财务长Harvey Schwartz周四在电话会议中表示。

高盛股价周四收低约0.84%，午后交易中一度下挫1.3%至210.16美元，即便当扣除拨备后的获利超过分析师平均预估。

高盛自固定收益债券、外汇和大宗商品(FICC)交易中的净营收减少28%至16亿美元。

相较之下，摩根大通FICC营收同期经调整后减少10%，美国银行减少9.3%。

“过去两日来围绕希腊问题传出的消息非常正面，希望有些能惠及我们。”Schwartz说道。

高盛包括交易咨询和股票承销等在内的投行业务营收增加13%至20.2亿美元，获益于收费提高。

据汤森路透数据，今年上半年在全球并购业务以及股票承销中，高盛均位列第一。

高盛第二季归属于普通股股东的净利下降一半以上，至9.16亿美元，合每股盈余(EPS)1.98美元，上年同期分别为19.5亿美元和4.1美元。高盛表示，当季提列抵押贷款相关诉讼和监管事务净拨备14.5亿美元，使当季每股盈余减少2.77美元。

若不计拨备，高盛EPS为4.75美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预计该公司每股盈余3.89美元。

营收减少近1%至90.7亿美元。

银行业获利相关图表：

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“有时只是因为品牌名称响亮，你就认为他们表现会好。”First American Trust投资长Jerry Braakman说。其公司管理11亿美元资产。“我想并非总是如此。”

高盛该季营业支出增加16%至73.4亿美元；整体非薪酬支出增48%至35.3亿美元。

薪酬和津贴成本减少3%至38.1亿美元，相当于营收的42%；上年同期为43%。不过员工人数增加8%，至34,900名。(完)

(编译 张涛/孙茉莉/张若琪 审校 徐文焰/戴素萍/于春红)

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