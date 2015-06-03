高盛坚持侧重交易业务模式终有斩获 高管宣扬捷报

路透纽约6月2日 - 高盛公司(Goldman Sachs)高管周二在一项投资者会议中宣扬胜利，称近期的业绩显示，公司一直以来侧重交易的业务模式是正确的策略。

对于2010年起出现的业务停滞为“周期性”状况，并且终将落幕的看法，高盛高层多年来对此争论不休。他们表示，波动性终究会再度回升，客户会回流，进行大手笔的交易。他们表示，如果当初像其他对手般做出重大改变，例如撤出某些交易业务，今天可能会悔不当初。

在面临营收不振的情况下，这样的坚持引发投资者不满，认为面对可能是永久性的市场改变，管理层没有做出充分应对。

不过高盛首席营运官(COO)柯恩(Gary Cohn)周二对近期的成就大加宣扬，包括五年来最佳的单季获利表现。柯恩表示，第一季的这些业绩，来自高管们预期中的市场波动性。

“我们可以有无穷尽的营收成长，”柯恩在德意志银行全球金融服务大会中表示，“你不会喜欢它的股东权益报酬率(ROE)效应，但我们可以让营收成长。我们主动发展能带来增至的业务--这是很困难的。”

根据柯恩的报告，在近期波动性升高的几个季度，高盛在大宗商品交易、汇市与利率产品方面的营收平均增长2.6倍。柯恩在报告中举出诸多实例，展现该投资银行如何在业务角逐中保持领先地位，在同侪中脱颖而出。

例如，高盛利用技术评估交易ROE，以及按照新资本规定进行交易已经有几年时间。柯恩表示，对手则是最近才开始跟进。

“我们确实认为竞争者与客户的交流最近开始达到这样的水平，”柯恩表示。如果对手也开始密切关注ROE，对高盛是有利的，因为这样他们就不那么可能大幅折价出售产品和服务，拉低高盛的价格。(完)

(编译 陈宗琦；审校 王丽鑫)

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