高盛坚持侧重交易业务模式终有斩获 高管宣扬捷报

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约6月2日 - 高盛公司(Goldman Sachs)高管周二在一项投资者会议中宣扬胜利，称近期的业绩显示，公司一直以来侧重交易的业务模式是正确的策略。
对于2010年起出现的业务停滞为“周期性”状况，并且终将落幕的看法，高盛高层多年来对此争论不休。他们表示，波动性终究会再度回升，客户会回流，进行大手笔的交易。他们表示，如果当初像其他对手般做出重大改变，例如撤出某些交易业务，今天可能会悔不当初。
在面临营收不振的情况下，这样的坚持引发投资者不满，认为面对可能是永久性的市场改变，管理层没有做出充分应对。
不过高盛首席营运官(COO)柯恩(Gary Cohn)周二对近期的成就大加宣扬，包括五年来最佳的单季获利表现。柯恩表示，第一季的这些业绩，来自高管们预期中的市场波动性。
“我们可以有无穷尽的营收成长，”柯恩在德意志银行全球金融服务大会中表示，“你不会喜欢它的股东权益报酬率(ROE)效应，但我们可以让营收成长。我们主动发展能带来增至的业务--这是很困难的。”
根据柯恩的报告，在近期波动性升高的几个季度，高盛在大宗商品交易、汇市与利率产品方面的营收平均增长2.6倍。柯恩在报告中举出诸多实例，展现该投资银行如何在业务角逐中保持领先地位，在同侪中脱颖而出。
例如，高盛利用技术评估交易ROE，以及按照新资本规定进行交易已经有几年时间。柯恩表示，对手则是最近才开始跟进。
“我们确实认为竞争者与客户的交流最近开始达到这样的水平，”柯恩表示。如果对手也开始密切关注ROE，对高盛是有利的，因为这样他们就不那么可能大幅折价出售产品和服务，拉低高盛的价格。(完)
(编译 陈宗琦；审校 王丽鑫)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。