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国际财经 | 2015年 7月 17日 星期五 07:11 BJT

高盛季度获利大降逾50% 受债券交易业务疲软和法务费用拖累

路透7月16日 - 高盛(GS.N)公布季度获利下降超过50%，受交易业务营收走疲和诉讼费用冲击。

高盛周四称，第二季归属于普通股股东的净利降至9.16亿美元，合每股盈余(EPS)1.98美元，上年同期为19.5亿美元和4.1美元。

高盛公布，当季提列抵押贷款相关诉讼和监管事务净拨备14.5亿美元，使当季每股盈余减少2.77美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预计该公司每股盈余3.89美元。目前尚不清楚这些数据是否具有可比性。

高盛固定收益、外汇和大宗商品交易部门净收入下降28%至16亿美元。(完)

(编译 白云/王颖；审校 王洋)

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