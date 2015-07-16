高盛季度获利大降逾50% 受债券交易业务疲软和法务费用拖累

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透7月16日 - 高盛(GS.N)公布季度获利下降超过50%，受交易业务营收走疲和诉讼费用冲击。
高盛周四称，第二季归属于普通股股东的净利降至9.16亿美元，合每股盈余(EPS)1.98美元，上年同期为19.5亿美元和4.1美元。
高盛公布，当季提列抵押贷款相关诉讼和监管事务净拨备14.5亿美元，使当季每股盈余减少2.77美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预计该公司每股盈余3.89美元。目前尚不清楚这些数据是否具有可比性。
高盛固定收益、外汇和大宗商品交易部门净收入下降28%至16亿美元。(完)
(编译 白云/王颖；审校 王洋)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。