焦点：高盛季度获利锐减38% 归因于市场动荡打击债券交易

图中为纽交所内显示的高盛公司标识。 REUTERS/Lucas Jackson

路透10月15日 - 高盛集团(GS.N)季度获利锐减38%，连续第二个季度下降，主因全球经济增长疑虑导致债券交易营收大减。

除投资银行业务因并购增加而受惠以外，该行所有主要业务营收集体下滑，从投资管理部门到债券、外汇及大宗商品交易均如此。

外界担忧中国经济放缓冲击全球，导致当季交易环境相形恶化，高盛财报表现即为恶劣的交易环境如何打击华尔街提供最新例证。

“我们在当季经历了活动水平降低及资产价格下滑，反映了对全球经济成长的疑虑再度浮现，”首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)周四在声明中表示。(bit.ly/1OEqKQi)

高盛称，固定收益、外汇和大宗商品(FICC)交易部门营收下滑33%，至14.6亿美元，为2013年第三季以来最大同比降幅。

摩根大通(JPM.N)、美国银行(BAC.N)和花旗集团也公布债券交易营收下滑，但作为储蓄银行，他们不像高盛这样依赖这类营收。

摩根大通和美国银行公布FICC营收均下滑11%，花旗集团同类营收下滑约16%。主要竞争对手摩根士丹利(MS.N)将在下周一公布财报。

“投资者在场外观望。他们不交易，”S&P Capital IQ分析师Erik Oja称。“我预计这些银行第四季营收较第三季好转，除非市场再次出现大跌。”

不过摩根大通财务长Marianne Lake本周稍早称，鉴于10月前两周市场交易迟缓，分析师对本季的预估似乎过高，没有给出迅速反弹的希望。

高盛股价收盘上涨3.04%，报184.96美元。

高盛表示，其可归属于普通股股东的净利减少38%至13.3亿美元，合每股盈余(EPS)2.90美元，上年同期为21.4亿美元和4.57美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预计该公司每股盈余2.91美元。净营收减少18.2%至68.6亿美元，不及平均预估的71.2亿美元。

股东权益报酬率(ROE)从上年同期的11.8%降至7%，远未达金融危机前的水准30%区间。

许多投资人认为，银行业者的ROE至少要有10%，才能支应资本成本。

高盛在财报中以及在之后的电话会议上均未提及布兰克梵的癌症问题。布兰克梵上个月表示，其罹患的淋巴瘤有很高的可治愈性，而且在治疗期间大都能正常工作。

高盛业绩的一大亮点在投行业务，其中债券承销和并购咨询这块表现出色，这部分业务营收增长了6.3%至15.6亿美元。

根据汤森路透数据，高盛今年在美国定向并购咨询这方面堪称翘楚，截至9月18日所涉交易金额达5,222亿美元。摩根大通以4,604亿美元居次席。

第三季来自股票交易的营收增长9%至17.5亿美元，与摩根大通旗鼓相当，但增幅落后于花旗和美国银行。

高盛第三季股票承销业务营收下降一半以上至1.9亿美元，为三年来最疲弱季度营收，这主要是因为很多公司推迟上市。

高盛股价自年初以来累计下跌4.6%，超过标准普尔500指数.SPX 1.7%的跌幅。至周四收盘时，高盛股价报184.96美元。(完)