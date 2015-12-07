高盛计划扩大中国研究团队 增加医疗互联网等研究力量

路透上海12月7日 - 随着中国资本市场逐步对外开放，外资投行正在进一步壮大其中国研究团队，国际知名投行高盛(GS.N)近期计划增加在中国医疗、技术、互联网和消费等领域的研究力量。

此前常驻香港的高盛亚太基础资源行业研究团队联席负责人朱地武近期亦调往上海，担任中国股票研究部的联席主管。

高盛全球投资研究部亚太股票研究团队联席主管Richard Manley对路透表示，随着中国资本市场的成熟和机构管理资产规模的上升，高盛看到了巨大机遇，帮助公司的机构客户了解长期趋势，并从中挖掘出大牛股。在做到这一点，就需要能够提供真正投资洞见和分析严谨的研究。

据近日刚宣布的2015年汤森路透全球分析师评选结果，高盛全球投资研究部在中国大陆和香港的分析师中，共有10位分析师获奖，并获得券商集体奖第一名。

中国正面临经济结构转型，互联网、医疗、文化娱乐等代表新经济的行业和上市公司受到资本市场追捧，而能源、钢铁、冶炼等传统行业正面临去产能过剩的痛苦转型期，国内大多数券商的研究方向已出现了较大的改变。（完）