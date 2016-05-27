高盛预期中国钢铁需求趋弱 大量厂商复产令供应过剩

路透马尼拉5月27日 - 高盛表示，在今年稍早钢价上涨后重回中国钢铁市场的生产商，或许被迫以低于产能的水平运转，因2016年余下时间需求趋弱。

“太多的高炉再度加热，正值通常情况下的库存减少时期，过多的钢铁产量却使得库存小幅增加，”高盛分析师Christian Lelong和Amber Cai在5月26日的报告中表示。

“随着钢铁利润铝再度变成负值，那些甫投入重启生产成本的钢铁厂商，通常会被迫以低于产能的速度生产，而且必须再次把注意力放在小心管理现金流。”

上海钢铁期货SRBcv1已从4月高位下跌了约30%。之前之所以上涨，是因为看好中国经济企稳可望提振钢铁需求。

价格的飞涨令那些一度关门歇业的中国钢铁厂又恢复了生机。全球矿业巨擘必和必拓(BHP.AX)估计，从今年年初中国重启的钢铁产能超过5,000万吨。

“我们认为今年余下时间钢铁需求可能会步入下行通道，同历史趋势无二。”高盛说道。

高盛称，由于中国钢铁需求趋软，且今年下半年铁矿石供给又大量涌入，中国港口铁矿石库存可能进一步增加，使价格再次承压。

据咨询公司SteelHome，截止5月20日中国主要港口进口铁矿石库存增至1.0045亿吨，为2015年3月来最高。

周四铁矿石.IO62-CNI=SI价格报每吨49.90美元，为2月29日来最低，较4月峰值跌去27%。

高盛曾预期铁矿石今年价格将在46美元，明后两年将在35美元。(完)