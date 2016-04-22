高盛称大宗商品近期涨势缺乏基本面的支撑

路透新加坡4月22日 - 高盛表示，大宗商品价格近期的涨势并没有实货市场基本面的支撑，油价短期内面临下行风险。

“虽然近期涨势有延续下去的潜力...但我们认为上涨并不是因为基本面出现可维系的改变，”高盛分析师周五在报告中称。

“考虑到当前再平衡局面的短期性和暂时性，以及这些商品市场都缺乏中长期的持续供应短缺，现在追捧这些‘复苏迹象’并调整大宗商品评级至‘增持’，都为时过早。”

高盛预计，油市基本面在第三季之前不会发生可持续的改变，因此构成了短线下行风险，但高盛对能源的评级从“减持”上调至“中性”，称因为出现极度下跌的可能性下降。(完)