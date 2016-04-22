高盛称大宗商品近期涨势缺乏基本面的支撑

美国经济继续温和扩张 制造业反弹且就业市场收紧－美联储褐皮书
路透华盛顿1月18日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)在周三公布的最新褐皮书中报告，制造业反弹，各地区“普遍”报告劳动力供应短缺，以及企业投资不断改善，为美联储在有迹象显示，美国经济普遍稳步增长的情况下于12月升息奠定了基础。
路透新加坡4月22日 - 高盛表示，大宗商品价格近期的涨势并没有实货市场基本面的支撑，油价短期内面临下行风险。
“虽然近期涨势有延续下去的潜力...但我们认为上涨并不是因为基本面出现可维系的改变，”高盛分析师周五在报告中称。
“考虑到当前再平衡局面的短期性和暂时性，以及这些商品市场都缺乏中长期的持续供应短缺，现在追捧这些‘复苏迹象’并调整大宗商品评级至‘增持’，都为时过早。”
高盛预计，油市基本面在第三季之前不会发生可持续的改变，因此构成了短线下行风险，但高盛对能源的评级从“减持”上调至“中性”，称因为出现极度下跌的可能性下降。(完)
(编译 王兴亚；审校 蔡美珍)
路透华盛顿1月18日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)在周三公布的最新褐皮书中报告，制造业反弹，各地区“普遍”报告劳动力供应短缺，以及企业投资不断改善，为美联储在有迹象显示，美国经济普遍稳步增长的情况下于12月升息奠定了基础。
路透1月18日 - 高盛周三公布季度获利增长近三倍，因和其他大型银行一样，受惠于特朗普于11月总统大选中意外胜出之后的热络交易。
路透纽约1月18日 - 美元周三上涨，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦的讲话暗示，联储准备未来一年快速加息。