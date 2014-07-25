高盛称未来两年铜市将在基本金属中垫底 看好镍锌铝

路透7月24日 - 高盛称预计未来12个月铜市表现将落后于其他基本金属，指因铜过度仰赖中国地产业，而高盛预计中国地产业今明两年将维持疲态。

该银行指出，铜已进入20年一次的供应周期，本轮周期始于2012年下半年，料持续至2016/17年。在这一周期之前那十年，铜业的高额资本支出投资，使得供应的趋势增长率从上个10年的约2%提高至约4-5%。

在日期为7月23日的客户报告中，高盛将2015年铜均价预估从每吨6,600美元调降至6,400美元。

该投行还将2016年的铜价预期从7,000美元调降至6,600美元，部分原因在于预期边际生产成本下降。

但高盛表示，未来12个月看好镍、锌和铝。

高盛称，估计今年全球铝市将转为供应短缺，主要因中国以外的市场供应不足。

“中国以外的(铝)价升幅已超过我们全球铝生产成本指标，表明生产商利润大幅提高，”高盛分析师Max Layton表示。

高盛将2014年铝价预估由每吨1,727美元调升至1,869美元，对2015年的价格预期由1,900美元上调至2,075美元。

高盛称，印尼政府鼓励国内发展具有附加值产能的举措支撑镍价，并将明后两年镍价预估分别从之前的每吨17,000和15,000美元上调至22,000和18,000美元。

高盛越来越看好锌市未来两年的表现，因全球锌需求强劲增长，而且随着全球最大锌矿澳洲Century将因储备耗尽而于2015年中关闭，锌矿供应增长大幅放缓。

高盛将2015年和2016年锌价预估分别从每吨2,200和2,300美元上调至2,425和2,400美元。(完)

(编译 李爽 审校 张涛)

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