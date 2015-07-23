高盛下调铜价预期 因中国需求增速下降

路透7月22日 - 高盛周三大幅下调了对铜价的前景预期，因预期未来三年中国铜需求增速下降而且铜供应将增加。

该投行对铜价三个月、六个月和12个月的预期分别为每吨5,200美元、4,800美元和4,800美元。预计2016年底铜价每吨4,500美元。同时预计2017和2018年铜价均平均每吨4,500美元，大大低于此前预期的7,000和8,000美元。

“我们预计，这些预期会在2015年10月至2016年3月、及2016年10月至2017年3月期间存在下行风险，因这一期间一般会出现‘可观的’季节性库存增长，”该行称。

高盛目前预计到2021年铜价每吨5,000美元，较此前的预期下调1,000美元。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜周三收跌1.7%至5,360.00美元。(完)

(编译 刘秀红；审校 白云)

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