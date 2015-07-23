高盛下调铜价预期 因中国需求增速下降

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透7月22日 - 高盛周三大幅下调了对铜价的前景预期，因预期未来三年中国铜需求增速下降而且铜供应将增加。
该投行对铜价三个月、六个月和12个月的预期分别为每吨5,200美元、4,800美元和4,800美元。预计2016年底铜价每吨4,500美元。同时预计2017和2018年铜价均平均每吨4,500美元，大大低于此前预期的7,000和8,000美元。
“我们预计，这些预期会在2015年10月至2016年3月、及2016年10月至2017年3月期间存在下行风险，因这一期间一般会出现‘可观的’季节性库存增长，”该行称。
高盛目前预计到2021年铜价每吨5,000美元，较此前的预期下调1,000美元。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜周三收跌1.7%至5,360.00美元。(完)
(编译 刘秀红；审校 白云)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。