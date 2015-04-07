高盛称美国原油库存4月将达高峰

若OPEC延长减产协议 全球原油库存可回到五年均值水准--BP

路透伦敦5月2日 - BP财务长周二表示，石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议若延长至2017年下半年，将可协助全球原油库存到年底时回到五年均值水准，并支持油价在约每桶55美元。