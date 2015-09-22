高盛抢攻ETF市场 将推出首支上市交易基金

路透纽约9月21日 - 高盛公司(Goldman Sachs)(GS.N)周一表示，将推出该公司第一支上市交易基金(ETF)，意图在获利丰厚但竞争激烈的3万亿(兆)美元ETF市场分一杯羹。

这支以美国大型企业为投资标的的基金，将以所谓的“ActiveBeta”策略为依据，藉由追踪波动性与动能等因素，实现比传统市值加权指数更好的绩效。

贝莱德(Blackrock)、道富银行 (STT.N)与美国领航集团(Vanguard Group)共占据全球ETF行业总资产的约70%。近年来，由于成本较低且透明度高，使得ETF广受欢迎。

高盛正在推出新产品，寻求提高投资管理部门的营收。在监管机关施压，使得交易这类传统获利业务的成长受到箝制之际，投资管理对高盛与其他华尔街银行而言更形重要。

高盛去年宣布由资深交易经理Michael Crinieri担纲自家ETF全球策略主管。(完)