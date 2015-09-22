高盛抢攻ETF市场 将推出首支上市交易基金

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透纽约9月21日 - 高盛公司(Goldman Sachs)(GS.N)周一表示，将推出该公司第一支上市交易基金(ETF)，意图在获利丰厚但竞争激烈的3万亿(兆)美元ETF市场分一杯羹。
这支以美国大型企业为投资标的的基金，将以所谓的“ActiveBeta”策略为依据，藉由追踪波动性与动能等因素，实现比传统市值加权指数更好的绩效。
贝莱德(Blackrock)、道富银行 (STT.N)与美国领航集团(Vanguard Group)共占据全球ETF行业总资产的约70%。近年来，由于成本较低且透明度高，使得ETF广受欢迎。
高盛正在推出新产品，寻求提高投资管理部门的营收。在监管机关施压，使得交易这类传统获利业务的成长受到箝制之际，投资管理对高盛与其他华尔街银行而言更形重要。
高盛去年宣布由资深交易经理Michael Crinieri担纲自家ETF全球策略主管。(完)
(编译 陈宗琦；审校 白云)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。