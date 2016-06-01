高盛交易业务营收锐减 首席营运官柯恩提出辩护

路透5月31日 - 高盛首席营运官(COO)柯恩(Gary Cohn)周二对公司旗下交易业务提出辩护，因投资人对于该部门营收锐减有所质疑。

柯恩表示，一家银行的固定收益及股票交易营收的平均规模，及该行的整体股东权益报酬率(ROE)并没有太大的关连性；ROE是评断一家银行利用股东资金赚取获利能力的重要指标。

“虽然我们可以增加我们的造市营收，但这也许不会换来更好的报酬，”柯恩在德意志银行举办的一场投资人会议上表示。“反之，我们将重点放在报酬极大化。”

高盛的ROE往往优于同业，约在11%。但该公司第一季ROE为6.4%，远低于上年同期的14.7%。

华尔街各大银行都已经历固定收益交易部门营收下滑，因金融危机过后实施的监管规定导致债券交易获利不如以往，且需投入更多资本。

尽管其他银行业者已缩减甚至退出交易业务，以着重于财富管理等波动较小、所需资本较少的业务，但高盛强调该行对交易业务的承诺。柯恩表示，高盛可以从那些撤出特定交易事业的银行业者接收客户。

他并指出，高盛越来越注重从客户端听取旗下固定收益、汇率、大宗商品交易(FICC)部门与同业间的比较。

高盛第一季FICC营收锐减47%至17亿美元。

股票交易营收下滑23%至18亿美元。

“当前低成长及低利率环境，对我们客户的绩效和我们自身的机遇组合带来负面冲击，”柯恩表示，他并称公司正在适应这些挑战。(完)