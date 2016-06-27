高盛上调短期及2016至2018年金价预估

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透6月24日 - 高盛周五上调黄金短期、2016全年及2017和2018年的均价预估，指称英国退欧暗示将对美国利率走向产生更持久的影响。
高盛将三个月、六个月和12个月的金价目标上调至1,300、1,280和1,250美元，此前预估分别为1,200、1,180和1,150美元。
该投行还将2016、2017和2018年的黄金均价预估上调至1,260、1,261和1,250美元，此前预估分别为1,202、1,150和1,150美元。
英国决定退欧后，美国短期利率期货周五在美国市场交易早段涨至合约高位，令交易商预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能降息，以保护美国经济免受全球经济走势拖累。
英国决定退欧后，金价一度大涨8%至两年多高位，铜和其他工业金属价格下跌，因市场担心退欧对经济成长的影响。
“由于退欧对工业商品的基本影响料将极小，因此其价格波动与我们的看法一致，即美元走强令大宗商品承受下行压力，不过能源等一些主要市场的基本面仍有支撑，”高盛在给客户的报告中称。
“但最终走向要看英国退欧带来的不确定性冲击的强度和持续性，以及美国经济成长前景的可能修正，这两个因素在当前环境下非常不稳，”分析师称。(完)
(编译 于春红; 审校 陈宗琦)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。