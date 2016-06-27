高盛上调短期及2016至2018年金价预估

路透6月24日 - 高盛周五上调黄金短期、2016全年及2017和2018年的均价预估，指称英国退欧暗示将对美国利率走向产生更持久的影响。

高盛将三个月、六个月和12个月的金价目标上调至1,300、1,280和1,250美元，此前预估分别为1,200、1,180和1,150美元。

该投行还将2016、2017和2018年的黄金均价预估上调至1,260、1,261和1,250美元，此前预估分别为1,202、1,150和1,150美元。

英国决定退欧后，美国短期利率期货周五在美国市场交易早段涨至合约高位，令交易商预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能降息，以保护美国经济免受全球经济走势拖累。

英国决定退欧后，金价一度大涨8%至两年多高位，铜和其他工业金属价格下跌，因市场担心退欧对经济成长的影响。

“由于退欧对工业商品的基本影响料将极小，因此其价格波动与我们的看法一致，即美元走强令大宗商品承受下行压力，不过能源等一些主要市场的基本面仍有支撑，”高盛在给客户的报告中称。

“但最终走向要看英国退欧带来的不确定性冲击的强度和持续性，以及美国经济成长前景的可能修正，这两个因素在当前环境下非常不稳，”分析师称。(完)