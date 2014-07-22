高盛等七家机构将入股华融资产管理--消息

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透香港7月22日 - 消息人士对路透表示，高盛(GS.N)和美国华平投资集团等投资者接近达成收购中国华融资产管理至多20%股权的交易，金额约为20亿美元。
消息人士并称，其他投资者包括马来西亚国有投资机构Khazanah Nasional Bhd、中信集团、中金公司、复星集团和中粮集团。
消息人士称，这七家投资机构可能将于下月签署协议。
截至2013年底，中国华融资产管理公司管理着大约657亿美元资产，是中国最大的坏帐管理公司，其后是中国信达资产管理公司(1359.HK)。
中金、复星集团、高盛及华平均拒绝置评。中粮、中信及Khazanah没有立即回复要求置评的电话及电子邮件。由于消息尚未公开，消息人士希望匿名。
华融北京总部一位接电话的人士称，公司无人可对此事置评。(完)
(编译 张荻/于春红; 审校 王兴亚)
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