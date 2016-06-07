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国际财经 | 2016年 6月 7日 星期二 11:49 BJT

高盛因马来西亚1MDB发债交易受到国内机构调查--WSJ

路透6月6日 - 华尔街日报(WSJ)援引知情人士消息报导，美国执法官员正试图确认高盛是否存在违反联邦法律的行为，此前该行未能报告马来西亚一笔交易的情况。

这项调查是关于，高盛为马来西亚国有基金一马发展(1MDB)发债筹得的30亿美元。

调查重点是，高盛是否遵守美国的主要反洗钱法规--银行保密法。

华尔街日报称，发债所筹资金由高盛汇到1MDB控制的一家瑞士银行账户，半数资金后不知去向，部分甚至最后出现在马来西亚总理的银行账户上。报导援引了知悉内情的消息人士和该报看到的银行转账信息。

报导称，调查人员相信，高盛或许有理由认为那些资金被挪作他用。华尔街日报称，高盛未被指控有不当行为。

未立即获得高盛和美国司法部对此事的置评。(完)

(编译 白云; 审校 郑茵)

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