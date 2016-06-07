高盛因马来西亚1MDB发债交易受到国内机构调查--WSJ

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透6月6日 - 华尔街日报(WSJ)援引知情人士消息报导，美国执法官员正试图确认高盛是否存在违反联邦法律的行为，此前该行未能报告马来西亚一笔交易的情况。
这项调查是关于，高盛为马来西亚国有基金一马发展(1MDB)发债筹得的30亿美元。
调查重点是，高盛是否遵守美国的主要反洗钱法规--银行保密法。
华尔街日报称，发债所筹资金由高盛汇到1MDB控制的一家瑞士银行账户，半数资金后不知去向，部分甚至最后出现在马来西亚总理的银行账户上。报导援引了知悉内情的消息人士和该报看到的银行转账信息。
报导称，调查人员相信，高盛或许有理由认为那些资金被挪作他用。华尔街日报称，高盛未被指控有不当行为。
未立即获得高盛和美国司法部对此事的置评。(完)
(编译 白云; 审校 郑茵)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。