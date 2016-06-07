高盛因马来西亚1MDB发债交易受到国内机构调查--WSJ

这项调查是关于，高盛为马来西亚国有基金一马发展(1MDB)发债筹得的30亿美元。

华尔街日报称，发债所筹资金由高盛汇到1MDB控制的一家瑞士银行账户，半数资金后不知去向，部分甚至最后出现在马来西亚总理的银行账户上。报导援引了知悉内情的消息人士和该报看到的银行转账信息。