高盛计划裁减多达10%的销售和固定收益岗位--WSJ

专访：2017年日本政府退休基金GPIF将提高私募股权及基建投资
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
路透1月13日 - 华尔街日报周三援引消息人士称，高盛(GS.N)计划本季度稍晚裁减至多10%的销售和固定收益交易岗位。
华尔街日报称，此次裁员预计将不超过250人。高盛往年裁员一般都在5%。
该报还称，高盛准备在其债券、外汇和大宗商品部门进一步裁员。
高盛未立即回应置评要求。(完)
(翻译 张荻； 审校 张明钧)
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
路透东京1月19日 - 亚股周四下滑，美元反弹，之前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦暗示美联储准备走上升息道路。
商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。