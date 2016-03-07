高盛固定收益和外汇交易业务据称将裁员5-10%--消息

路透伦敦3月4日 - 知情人士周五称，高盛(Goldman Sachs)(GS.N)的固定收益和外汇交易业务将裁员5-10%。

这是年度人力评估的一部分。每年的这个时候高盛通常都会淘汰约5%的人员。截至2015年底，高盛共计有36,800名员工。

但由于低利率和监管趋紧抑制固定收益交易等领域的获利，构成巨大挑战，今年固定收益和外汇部门可能成裁员的重灾区。

高盛在纽约的一名发言人士拒绝置评。该公司未给出固定收益和外汇交易部门员工数细目。

高盛股价今年以来约下跌14%，周五收高0.97%至156.84美元。标普金融类股指数.SPSY今年迄今约跌7%。(完)