高盛将支付逾50亿美元 以了结抵押贷款债券的相关诉讼

路透1月14日 - 高盛集团(GS.N)周四称，将支付逾50亿美元，以了结对其在金融危机期间误导抵押贷款债券投资者的指控，此举将令公司第四季获利减少约15亿美元。

高盛称，此次和解包括23.85亿美元民事处罚，向房屋净值低于抵押贷款的房主以及陷入困境的借款人支付8.75亿美元现金并免除18亿美元债务。

该和解协议的达成，可了结美国司法部、纽约和伊利诺伊州首席检察官、全国信贷联盟署、芝加哥和西雅图联邦住房贷款银行实际提出的、以及有可能提出的索赔诉讼。

高盛在第二季为此提列了14.5亿美元拨备。

此次和解突显出，华尔街银行尚未完全摆脱次贷危机造成的后果。

协议在原则上已经达成，但需由监管机构与其它相关实体最终敲定。尚不清楚协议各方如何分配高盛支付的民事罚金以及现金。

此次和解协议涉及2005年至2007年出售的抵押贷款支持债券。(完)