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国际财经 | 2016年 3月 8日 星期二 11:57 BJT

高盛称金属市场结构性空头动因仍维持不变

路透墨尔本3月8日 - 高盛周二称，仍坚定认为推动金属空头市场的结构性因素维持不变。

“整体而言，我们认为2016/17年期间中国需求持续改善的可能性低，我们仍坚定认为，导致金属价格过去一年来跌约20%、过去几年跌约50%的结构性空头动因，仍没有改变。”

高盛并表示，鉴于锌价已从低点反弹25%，有可能促使中国重新开始增产铅，因此后续锌的多头仓位风险偏高。(完)

(编译 张若琪 审校 白云)

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