高盛称金属市场结构性空头动因仍维持不变

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透墨尔本3月8日 - 高盛周二称，仍坚定认为推动金属空头市场的结构性因素维持不变。
“整体而言，我们认为2016/17年期间中国需求持续改善的可能性低，我们仍坚定认为，导致金属价格过去一年来跌约20%、过去几年跌约50%的结构性空头动因，仍没有改变。”
高盛并表示，鉴于锌价已从低点反弹25%，有可能促使中国重新开始增产铅，因此后续锌的多头仓位风险偏高。(完)
(编译 张若琪 审校 白云)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。