高盛股东通过高管薪酬计划 但否决设独立董事会主席提议

路透5月20日 - 高盛(GS.N)大多数股东周五在泽西城办公室举行的年度股东大会上，投票通过高管薪酬计划。

大约66%的股东投票支持该计划。高盛2015年向首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)支付了2,260万美元薪酬，为四年来首次薪酬下调。布兰克梵2014年薪酬为2,400万美元。

相比之下，摩根大通JPMC.N 92%的股东当周也在年会上投票通过了高管薪酬计划。

此外，30%的高盛股东还投票否决了要求设立独立董事会主席的提议。布兰克梵目前同时兼任首席执行官和董事会主席之职。

布兰克梵表示，经济正缓慢走出低增长阶段，而且出现形势改善的迹象。

“有迹象显示，我们最终即将摆脱(低迷)环境，”他说，意指美联储已开始升息，就业也在增长。

“我们过去一直在寻找这些迹象，也曾因为虚幻的希望而空欢喜一场，但这次我们的信心更强。”

高盛公布2016年第一季业绩为四年来最差，营收重挫40%。普通股的平均股东权益报酬率(ROE)为6.4%，远低于上年同期的14.7%。(完)