高盛和摩根士丹利均否认计划将伦敦业务迁至法兰克福

路透伦敦6月29日 - 美国投行高盛(GS.N)和摩根士丹利(MS.N)均否认了如下推测，即一旦英国正式启动退出欧盟的程序，公司就准备将伦敦员工和业务迁至法兰克福。

“英国公投结果并没有导致我们在法兰克福的办公场所要求有所改变，”高盛在周三的声明中称。

“我们已经与员工进行了沟通，我们进行业务的方式与地点都没有立即的改变。”

摩根士丹利也采取措施平息众议。有传言称，一旦英国政府启动里斯本条约第50条，则摩根士丹利会将伦敦业务转移到德国金融中心法兰克福。启动第50条是英国与欧盟分道扬镳的正式第一步。

“摩根士丹利在法兰克福并没有预先准备办公场所，”摩根士丹利发言人在电子邮件声明中称。(完)