高盛和摩根士丹利均否认计划将伦敦业务迁至法兰克福

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透伦敦6月29日 - 美国投行高盛(GS.N)和摩根士丹利(MS.N)均否认了如下推测，即一旦英国正式启动退出欧盟的程序，公司就准备将伦敦员工和业务迁至法兰克福。
“英国公投结果并没有导致我们在法兰克福的办公场所要求有所改变，”高盛在周三的声明中称。
“我们已经与员工进行了沟通，我们进行业务的方式与地点都没有立即的改变。”
摩根士丹利也采取措施平息众议。有传言称，一旦英国政府启动里斯本条约第50条，则摩根士丹利会将伦敦业务转移到德国金融中心法兰克福。启动第50条是英国与欧盟分道扬镳的正式第一步。
“摩根士丹利在法兰克福并没有预先准备办公场所，”摩根士丹利发言人在电子邮件声明中称。(完)
(编译 孙国玉；审校 陈宗琦)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。