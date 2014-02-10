高盛和来宝两位前交易员拟在亚洲成立对冲基金--消息人士

路透香港2月10日 -知情人士表示，高盛和来宝集团两位前顶级交易员计划在亚洲成立一支对冲基金。亚洲又一支对冲基金高调亮相。

该基金的成立正值全球监管机构改变监管规则，严格限制银行从事自营交易之际，这迫使所谓的自营席位交易员选择单干。

此时亦是投资者对亚洲对冲基金的兴趣，使得此类基金呈现自2007年来的最强劲回归，同时该行业2013年也表现上好。

消息人士称，高盛(GS.N)亚太(除日本外)宏观交易联合主管Leland Lim，与来宝集团(NOBG.SI)前亚洲宏观交易主管Allan Bedwick合作，将在2014年第二季或第三季度成立一支宏观对冲基金。

Lim于1997年加入高盛外汇期权交易部门，并于上月自退休。Bedwick则在1月离开来宝集团。

上述消息人士无法预估该基金的启动资金，因为此计划尚处在初步阶段，而且这两位交易员还未在香港注册公司。

据行业追踪机构Eurekahedge数据显示，亚洲对冲基金去年平均回报为16%，优于全球同业不到10%的回报。亚洲对冲基金在2013年吸引了110亿美元的资金净流入，为2007年以来最大规模。(完)

(编译 侯向明； 审校 高琦)

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