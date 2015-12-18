高盛预计油价进一步下跌的风险很大

专访：OPEC秘书长称全球库存须降至五年均值才能说油市恢复平衡
路透达沃斯1月19日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都对路透表示，全球石油库存至少必须再减少2.7亿桶，达到五年平均水准后，OPEC方能宣告油市恢复平衡。
路透12月17日 - 高盛公司周四表示，由于石油输出国组织(OPEC)决定将产量维持在高位，且欧洲成品油库存继续增长，预计油价进一步下跌的风险很大。
该行称，低油价环境导致石油生产商面临财务压力，这可能令供应过剩局面在2016年第四季度终结，主要通过美国减产。
不过，高盛表示，油市距离供需恢复平衡还很远，部分归因于美国活跃钻机数及产量预估仍过高。
高盛还说，欧洲柴油储存能力也可能很快导致原油价格进一步下跌。(完)
(编译 汪红英；审校 许娜)
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路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。
路透1月19日 - 在美国当选总统特朗普宣誓就职的前一天，一位颇具影响力的美国联邦储备会(美联储/FED)决策者表示，经济前景存在不确定性，但并没有高出以往水平。