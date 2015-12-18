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国际财经 | 2015年 12月 18日 星期五 12:03 BJT

高盛预计油价进一步下跌的风险很大

路透12月17日 - 高盛公司周四表示，由于石油输出国组织(OPEC)决定将产量维持在高位，且欧洲成品油库存继续增长，预计油价进一步下跌的风险很大。

该行称，低油价环境导致石油生产商面临财务压力，这可能令供应过剩局面在2016年第四季度终结，主要通过美国减产。

不过，高盛表示，油市距离供需恢复平衡还很远，部分归因于美国活跃钻机数及产量预估仍过高。

高盛还说，欧洲柴油储存能力也可能很快导致原油价格进一步下跌。(完)

(编译 汪红英；审校 许娜)

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