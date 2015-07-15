高盛称伊朗核协议给油价预估带来下调风险

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透新加坡7月15日 - 高盛表示，伊朗本周与六大国达成核协议，这料带来油价下行风险，因伊朗庞大的石油储备将从2016年开始逐步重返市场，且供应量将增加。
伊朗是石油输出国组织(OPEC)的成员之一，在被制裁以前，原油出口量最高达到日均近300万桶，在过去两年半里则大幅降到日均约100万桶。
“制裁解除的时间表意味着，这份协议尚不会对2015年的石油供需造成影响。”高盛在客户报告中指出，“我们认为，包括伊朗在内的2016年的OPEC石油产量将升高，我们下调油价预估的风险加大。”
高盛目前对今明两年的布兰特原油LCOc1均价预估分别为每桶58美元和62美元，对今明两年美国原油均价的预估则分别是每桶52美元和57美元。（完）
(编译 高琦 审校 张明钧)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。