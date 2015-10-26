高盛预测油价可能急剧下跌 因油品库存接近极限

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透新加坡10月26日 - 高盛称，原油价格可能急剧下跌，因油品库存接近最大容量，这将使供应过剩进一步恶化。供过于求已经打击油价自2014年6月以来下跌逾一半。
高盛在给客户的研报中称，“美国和欧洲的馏分油库存利用率已经接近历史最高水平，炼厂利用率也接近纪录最高，但需求仅温和增长(相对于汽油而言)...”。
“这令人联想到1998和2009年的情况，当时馏分油库存接近最大容量，使得炼厂产能利用率和原油价格急剧下跌，”报告称。
自去年6月以来，油价已经下跌近60%，因为中东、俄罗斯和北美的石油产量持续高于全球需求。(完)
(编译 李春喜 审校 于春红/王兴亚)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。