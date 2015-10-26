版本:
中国
国际财经 | 2015年 10月 26日 星期一 14:27 BJT

高盛预测油价可能急剧下跌 因油品库存接近极限

路透新加坡10月26日 - 高盛称，原油价格可能急剧下跌，因油品库存接近最大容量，这将使供应过剩进一步恶化。供过于求已经打击油价自2014年6月以来下跌逾一半。

高盛在给客户的研报中称，“美国和欧洲的馏分油库存利用率已经接近历史最高水平，炼厂利用率也接近纪录最高，但需求仅温和增长(相对于汽油而言)...”。

“这令人联想到1998和2009年的情况，当时馏分油库存接近最大容量，使得炼厂产能利用率和原油价格急剧下跌，”报告称。

自去年6月以来，油价已经下跌近60%，因为中东、俄罗斯和北美的石油产量持续高于全球需求。(完)

(编译 李春喜 审校 于春红/王兴亚)

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐