高盛完成合伙人晋升 78名员工跻身菁英银行家之列

路透纽约11月12日 - 根据路透看到的高盛(GS.N)内部备忘录，高盛周三将78位员工晋升为合伙人。经过数周的焦急等待，这些希望跻身华尔街菁英银行家之列员工的悬念，终告尘埃落定。

此一合伙人关系，是高盛未上市时期遗留下来的制度。合伙人可以将自身资金投入交易与投资银行业务，并与公司平分最终的获利或亏损。

尽管高盛在1999年上市，合伙人制度仍为公司文化的重要部分。资深合伙人团队，耗时数个月面试候选的同事。面试会问及“商业专精”，即工作道德、客户关系，以及长期为公司贡献营收的能力。

高盛每两年会引进新合伙人，这项制度自金融危机以来已经逐步成型，因为当时许多长期合伙人离职，为后来的员工让出晋升空间。

最新的这次晋升将使得合伙人总数达467人，占高盛员工总数1.6%。

成为高盛合伙人不单是身分的象征，也表示责任加重与收入增加。合伙人的起薪高于其他员工，每年都能从特定的共同资金中获得奖金，也能投资高盛所管理获利丰厚的基金。(完)

(编译 陈宗琦；审校 张荻)

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