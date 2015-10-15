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国际财经 | 2015年 10月 16日 星期五 07:14 BJT

高盛第三季获利下滑 因债券交易业务疲软

路透10月15日 - 高盛(GS.N)公布获利连续第二个季度下滑，因全球增长忧虑引发的市场波动打压了债券交易，并增加了美国加息时间的不确定性。

高盛周四称，9月30日止的第三季归属于普通股股东的净利降至13.3亿美元，合每股盈余(EPS)2.90美元，上年同期为21.4亿美元和4.57美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预计该公司每股盈余2.91美元。目前尚不清楚这些数据是否具有可比性。

高盛称，固定收益、外汇和大宗商品交易部门营收下降33%至14.6亿美元。(完)

(翻译 张荻； 审校 张涛)

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