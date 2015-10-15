高盛第三季获利下滑 因债券交易业务疲软

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透10月15日 - 高盛(GS.N)公布获利连续第二个季度下滑，因全球增长忧虑引发的市场波动打压了债券交易，并增加了美国加息时间的不确定性。
高盛周四称，9月30日止的第三季归属于普通股股东的净利降至13.3亿美元，合每股盈余(EPS)2.90美元，上年同期为21.4亿美元和4.57美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预计该公司每股盈余2.91美元。目前尚不清楚这些数据是否具有可比性。
高盛称，固定收益、外汇和大宗商品交易部门营收下降33%至14.6亿美元。(完)
(翻译 张荻； 审校 张涛)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。