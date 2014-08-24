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国际财经 | 2014年 8月 25日 星期一 07:41 BJT

高盛宣布与联邦住房金融局达成31.5亿美元和解协议

路透8月22日 - 高盛(GS.N)周五宣布，与联邦住房金融局(FHFA)达成协议，以31.5亿美元回购住宅抵押贷款支持证券(RMBS)，了结FHFA根据联邦和州证券法提起的所有索赔要求。

高盛称，和解支出将主要由2014年第二季之后提留的准备金来支付。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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