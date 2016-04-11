高盛同意支付50亿美元 和解误导抵押债券投资者诉讼

路透4月11日 - 美国司法部周一表示，高盛(GS.N)同意支付50.6亿美元，和解关于其在金融危机期间误导抵押债券投资者的诉讼。

司法部表示，本案源于高盛2005-2007年对住宅抵押支持证券(MBS)打包、证券化、营销与销售过程的做法。

司法部表示，在此期间购买的这些证券，给投资者造成了数以十亿美元计的损失。

这笔和解金包含23.85亿美元的民事罚款，以及18亿美元的其他救济，其中包括用于救济抵押贷款价值高于房产价值的房主以及受困借款人的资金。司法部表示，这次和解还保留政府对高盛提起刑事指控的能力，且没有免于追究任何个人的潜在刑事与民事责任。

此外，高盛还将支付8.75亿美元，用于了结纽约与伊利诺斯州检查长、美国国家信贷联盟署、芝加哥与西雅图联邦房屋贷款银行提出的诉讼。(完)