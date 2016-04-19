高盛首季业绩为四年来最差 营收锐减40%

路透4月19日 - 高盛(GS.N)周二公布逾四年来最糟的季度财报，因市场动荡抑制了客户的交易、投资以及发行新证券活动。

高盛财报为美国大型银行惨淡的财报季收尾。上日与其最能匹敌的对手--摩根士丹利(MS.N)，亦公布获利因因市场艰困而减少逾半。

高盛第一季营收锐减40%，受累于大宗商品价格下滑、中国经济疑虑，以及美国利率的不确定性。获利降幅更大，突显出高盛对资本市场业务的倚赖，尤其是对可能比较波动的债券交易的依赖。

分析师向财务长Harvey Schwartz提出一连串问题，质疑高盛对债券交易的投入和该季期间异常低的回报，以及他对今年剩余时间的展望。

“我当然不会坦然坐在这里说，我们对该季情况感到很高兴，”他说，“但我们将不断努力，以确保对客户的服务，并使股东回报最大化。”

高盛高管不断重申，他们相信交易业务面临的困难是短期的，一定会好转。但随着华尔街交易量连续第六年保持低迷，而且价格的意外波动损及业绩，一些投资者想知道困难局面还将持续多久。

总体而言，高盛获利较上年同期下降逾一半，季度营收为逾四年来最差。平均股东权益报酬率(ROE)为6.4%，低于上年同期的14.7%，凸显高盛面临的挑战。

许多投资者认为ROE应该至少达到10%，才能足够支应资本成本。Schwartz表示，高盛以前很少报出一位数的回报率，管理层“非常专注于”改善这项指标。他还表示，第二季初市场形势有所改善。

高盛获利优于华尔街预期。在高盛周二发表业绩之前，市场预期已经大幅下调。

“市场此前已经预计到该季表现疲弱，但我们认为，在人们努力揣测复苏时机之际，营收疲弱的普遍程度会让人失望，”Evercore ISI的分析师Glenn Schorr在客户报告中写道。

高盛业绩表现优于分析师调降后的预估，周二股价终场收高2.3%，至162.65美元。

从今年年初至周一收盘，高盛股价累计跌幅在12%左右，为道琼工业指数.DJI当中表现最差的成分股。

高盛当季普通股股东应占净利骤减56.3%至12亿美元，合每股2.68美元。上年同期则为27.5亿美元，合每股5.94美元，当时高盛创下五年来最佳单季获利。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估每股获利为2.45美元。

净营收则自106.2亿美元，降至63.4亿美元。

固定收益、外汇和商品交易营收当季下降约47%至16.6亿美元，占当季总收入的26.2%，远远低于金融危机之前上述业务收入的常规占比40%。

股票交易营收下滑23%，至18亿美元。投资银行营收减少23.2%，至14.6亿美元。

就像其他银行一样，高盛亦撙节开支以抵销营收的大减。

高盛当季薪资成本较上年同期锐减40%。

扣除薪资以外的营运成本则下滑5.6%至21亿美元，部份归因于诉讼及监管事务的备抵准备减少所致。(完)