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中国财经 | 2016年 6月 3日 星期五 08:28 BJT

高盛分析师调降对人民币前景看法

路透纽约6月2日 - 高盛分析师周四表示，他们对人民币前景的看法，已从3月的“更谨慎立场”转为“完全负面观点”，称其为中国货币管理的“薄弱环节”。

高盛分析师在研究报告中指出，如果人民币兑美元继续走软，可能导致金融形势更加紧张，包括美股下跌，以及美国联邦储备委员会(美联储/FED)以将当前预期更慢的速度加息。(完)

(编译 徐文焰；审校 郑茵)

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