高盛第一季获利创五年来最高 因交易活动畅旺

路透4月17日 - 高盛(GS.N)周四公布业绩显示，季度获利创五年来最高，随着今年前三个月全球市场波动，债券和外汇交易获利大幅提升。

瑞士央行弃守瑞郎汇率上限，欧洲央行宣布量化宽松计划，美国联邦储备理事会(美联储，FED)亦走向收紧货币政策，交易活动得到提振。

这导致交投震荡，是高盛等投资银行的获利良机。3月31日止当季，该银行整体交易业务营收增长23%至54.6亿美元。

但高盛股价周四仍收低0.44%至200.21美元，因投资者怀疑这样的业绩表现能否可以持续。

“投资者对交易和投资业务表现看法一般都有所保留，因为这类业绩太不稳定，”晨星分析师Michael Wong称，他还指出，高盛向股东返还资本的计划还不够明确。

“当保留资本有可能过度时，如果看起来没有投机目的，就会让人怀疑高盛究竟有多少过剩资本，或者其保留资本是不是为了防备可能意外出现的不利情况，”Wong说。

相比一些同业而言，高盛更加注重固定收益、外汇与大宗商品交易业务。而面对新的资本规定及客户活动下降，一些同业已经在收缩这块业务。

高盛第一季固定收益、货币与大宗商品营收增长10%，至31.3亿美元，第四季为下降29%。

净营收增长14%至106.2亿美元。

高盛表示，外汇交易和利率产品净营收增长，被信贷产品、大宗商品和抵押贷款业务净营收下降所部分抵消。

高盛集团首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)在声明中称，“鉴于市场趋于正常且客户活动更为频繁，我们对持续的增长保持信心。”

高盛交易业务增长高过摩根大通(JPM.N)。美银美林(BAC.N)和花旗银行(C.N)则为下降。摩根士丹利(MS.N)将于周一公布业绩。

高盛投行业务营收增长7.1%至19.1亿美元，为2007年以来最高。

第一季普通股净利增长41%至27.5亿美元，每股盈余(EPS)为5.94美元，超过汤森路透I/B/E/S调查预估的4.26美元。

Keefe, Bruyette & Woods分析师在报告中称，“整体看，高盛业绩非常强劲，显示出其业务模式的力道。”

高盛第一季股东权益报酬率(ROE)为14.7%，上年同期为10.9%。

薪酬福利支出上升11.2%，但在净营收中的占比略有下降。

总营运支出增长6%至66.8亿美元。(完)

(翻译 李爽/张荻；审校 王丽鑫/徐文焰)

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