新华称葛兰素史克行贿是公司行为

路透上海9月3日 - 中国新华社周二报道称，中国警方对制药商葛兰素史克(GSK.L)的调查发现，其在中国的问题或许远不止某些员工及第三方机构欺诈和不道德行为那样简单，有组织、成规模大肆行贿的公司行为令人触目惊心。

葛兰素史克称，新华报道中提到的问题“明显有悖我们的公司价值观”，并称赞同中国当局根治腐败行为。

该公司发言人说：“我们仍对我们在华业务被控欺诈和不道德行为深表关切。”

新华援引葛兰素史克中国企业运营总经理黄红的话称，英国总部下达的年度销售增长目标高达25%，超出整个行业7、8个百分点。黄红是被中国警方拘押的葛兰素史克中国高管之一。

黄红表示，不采用一些违规的手段，很难驱动这么高的销售增长。

《人民日报》则援引葛兰素史克中国公司人力资源部招聘总监郭建华的话称：“长期以来，公司一方面道貌岸然地教育员工依法经营，另一方面对员工的不合法行为采取纵容的态度。等到真出问题了，公司又将责任推给员工个人。”（完）

编译：李富强 发稿：朱淑珍

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