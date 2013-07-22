中国调查葛兰素史克 拘捕一英国人

路透伦敦7月20日 - 英国外交和联邦事务部和消息人士周六称，中国当局拘捕了一名与制药商葛兰素史克(GSK.L)行贿指控有关的英国籍外包雇员。

本周早些时候，中国警方指控葛兰素史克在中国向官员和医生行贿，以推动销售和提价。他们称，过去六年，葛兰素史克向700家旅行社转移了高达30亿元人民币用来行贿。

“我们注意到7月10日一名英国公民在上海被捕。我们正在向其家属提供领事协助。”英国外交和联邦事务部发言人称。

该发言人并未给出更多与拘捕有关的细节。

熟悉情况的消息人士表示，被捕的男子来自一家国际商业风险咨询公司，该公司与中国制药行业合作。

葛兰素史克发言人指出，该男子从未受雇于葛兰素史克，并拒绝提供更多细节。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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