英国个股：阿斯利康又有两名员工在中国受到警方讯问

路透伦敦7月23日 - 英国制药企业阿斯利康(AstraZeneca) 发言人周二表示，中国警方讯问了该公司另两位在上海的雇员，此前一位销售代表已被带走进行讯问。

公司发言人称，被讯问的两个人是上周五被扣留的销售代表的部门经理。其中一位经理仍在协助上海市公安局的讯问。

该发言人称，公司没有理由认为警方讯问与更广范围的调查有关系。

阿斯利康此前称其销售代表遭到讯问是当地警方事务，此事似乎与葛兰素史克 遭到的行贿指控没有直接关联。(完)