葛兰素史克在华涉嫌商业贿赂案侦查终结 移送检察机关

路透北京5月14日 -新华社周三报导，英国制药商葛兰素史克（中国）投资有限公司（GSKCI）涉嫌对非国家工作人员行贿和对单位行贿等商业贿赂案已侦查终结，于日前依法移送检察机关审查起诉。

报导援引湖南长沙公安局消息称，侦查机关查明，2009年1月犯罪嫌疑人马克锐就任犯罪嫌疑单位GSKCI处方药事业部总经理后，将贿赂成本预先摊入药品成本，通过大肆贿赂医院、医生、医疗机构等医药销售相关部门及其所属人员推销药品，牟取非法所得数十亿元人民币。

据侦查机关介绍，为了刺激增加销售额，GSKCI采取多种方式鼓动销售员工“轻合规，重销售”，通过贿赂销售，GSKCI的主营业务收入实现了逐年攀升，从2009年的39亿余元人民币增长至2012年的69亿余元。

在此期间，马克锐等犯罪嫌疑人采取在GSK内部虚假交易的手段，将在中国境内的绝大部分违法所得作为采购成本转移到境外预设的公司结算。

报导亦称，为抢占市场份额，GSKCI通过贿赂设置排他性障碍，实施所谓“长城计划”、“龙腾计划”，行贿数千万元，并明确要求医院等机构不得采用国产同类药品。

目前，检察机关正在对此案进行审查。

中国公安部在去年7月曾表示，葛兰素史克(GSK.L)在华利用旅行社和谘询公司作爲媒介，向官员和医生行贿，并非法推高药品售价，公司四名中国籍高管已被拘留。

去年7月，国家发改委公布为了解和掌握药品生产流通过程中的成本、价格及有关情况，及时制定调整药品价格，将对33家国产药企业和27家进口药品代理企业开展成本价格调查。广州医药、葛兰素史克等企业均在名单之列。（完）

(发稿 侯向明; 审校 沈燕/杨淑祯)

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