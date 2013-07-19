中国调查葛兰素史克对在华药企是“杀鸡儆猴”？

图为英国伦敦葛兰素史克公司大楼外的禁行标识。 REUTERS/Luke MacGregor

路透北京7月17日(记者 Michael Martina) - 中国对英国制药商葛兰素史克(GSK.L)旗下在华企业部分高管涉嫌行贿发起调查，对其它在中国有业务活动的国际制药企业造成震动，促使至少一家类似企业自查在华运营方式。

专家表示，鉴于在中国请客送礼与生意往来息息相关，在华外资药企都在密切关注葛兰素史克案的发展及其被捕的四名中国公司高管的命运。

中国警方周一指控葛兰素史克涉嫌贿赂官员和医生，以推动药品销量并提高药品价格。警方称，在过去六年中，葛兰素史克为实施贿赂涉嫌向超过700家旅行社和咨询公司转移资金高达30亿元人民币。

葛兰素史克对事态发展倍加关切。

某药企员工称，就在中国警方宣布葛兰素史克案情进展的同一天，另一家在华跨国制药公司的高管告知员工，要求他们务必遵守中国医药行业的规章制度。

这位要求匿名的员工对路透表示：“高层的意思是，如果我必须在合规和获得生意之间作出选择，我宁愿选择不做这单生意。”

在中国，向政府官员及缺乏资金的医院和工资不高的医生行贿有助于医药企业获得批文、产品销售和定价。

专家称，现在判断葛兰素史克案是否会改变这种做法还为时过早。

新加坡Hill & Associates预防欺诈部门负责人John McFarland表示：“该行业所有其它企业会关注自己的业务程序，无论其是否在接受任何调查。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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